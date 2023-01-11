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23 минуты назад

Skoda анонсировала новые Superb и Kodiaq

Motor.ruиещё 1

В ежегодном отчете Skoda содержится информация о скорой смене поколения у двух моделей – премьеры состоятся в течение 2023 года. Речь идет о новых Superb и Kodiaq, дебюты которых член правления компании по продажам и маркетингу Мартин Ян назвал «многообещающими событиями». Планы марки не ограничиваются двумя новинками, помимо них в нынешнем году будут представлены обновленные Kamiq и Scala. И россиянам стоит присмотреться к этим моделям, хотя официально они на нашем рынке не появятся.

Skoda анонсировала новые Superb и Kodiaq
Фото: Skoda Superb iVSkoda Superb iV

Несмотря на то, что глобальные планы Skoda не касаются России, так как чешский автопроизводитель еще в марте приостановил деятельность в стране, у новинок есть шанс появиться на нашем рынке по схеме параллельного импорта. Так в Россию поставляют эксклюзивный для Китая Kodiaq GT, Kamiq в самой дорогой версии Monte Carlo и Scala.

За 2022 год Skoda реализовала по всему миру 731,3 тысячи новых автомобилей, что на 16,7 процента меньше, чем в 2021 году. Причем падение продаж наблюдается на многих рынках, в том числе в Индии, причем сразу на 127,7 процента. В России же продажи чешских автомобилей сократились на 76,9 процента, до 20,3 тысячи реализованных машин (данные «Автостата»). В самой же Skoda падение продаж на российском рынке оценили в 80 процентов, до 18,3 тысячи автомобилей.

Возвращаясь к новинкам Skoda, в более долгосрочной перспективе, до 2026 года, компания обещает запустить продажи трех новых электромобилей, в том числе недорогого ситикара.

Автоновости,Skoda,
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