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1 час назад

Назван самый популярный кроссовер в России

Елена Прошина

Самым популярным кроссовером у россиян в 2022 году стала Lada Niva Travel. Автомобиль купили 19 389 россиян, что на 25% меньше годом ранее. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Второе место занял Chery Tiggo 7 Pro, его купили 19 292 россиян, что на 55,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Hyundai Creta, которая бессменно возглавляла рейтинг в последние годы, заняла третье место - 18 886 купленных машин (-70,7%).

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

На четвертом месте расположился Haval Jolion (17 447 авто, +94,8%), на пятом - Lada Niva Legend (16 117 авто, - 35,6%). В десятку также вошли Renault Duster (13 468 авто, -67,3%), Geely Coolray (12 999 авто, +16,9%), Toyota RAV4 (10 001 авто, -73,6%), Kia Seltos (9 208 авто, -45,6%) и Chery Tiggo 4 (9 039 авто, -52,9%).

Всего в 2022 году россияне купили 347 237 кроссовером, что на 54,8% меньше, чем в предыдущий год. При этом доля сегмента кроссоверов и внедорожников за этот период составила 55,4%.

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