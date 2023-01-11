В России подешевели запчасти для бюджетных автомобилей

Средняя цена запчастей по страховой корзине (детали, необходимые для восстановления после ДТП) на автомобили бюджетного ценового сегмента снизилась в России на 8% по итогам декабря 2022 года по сравнению с ноябрем, сообщается в релизе Национального агентства промышленной информации (НАПИ), поступившем в «Газету.Ru».

Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости» Наталья Горшкова/РИА «Новости»

«Средняя цена на оригинальные запчасти для автомобилей среднего ценового сегмента и для премиальных автомобилей за месяц изменилась не сильно (+0,9% и – 0,3% соответственно). Средняя цена на оригинальные запчасти для бюджетных автомобилей за месяц снизилась на 8%», — отмечается в сообщении НАПИ.

По данным агентства, за указанный период на 20,3% снизилась средняя цена на заднюю левую дверь для бюджетного автомобиля, на 10,5% подешевели задние крылья, почти на 12% — передние левые двери.