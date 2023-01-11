В России подешевели запчасти для бюджетных автомобилей

Средняя цена запчастей по страховой корзине (детали, необходимые для восстановления после ДТП) на автомобили бюджетного ценового сегмента снизилась в России на 8% по итогам декабря 2022 года по сравнению с ноябрем, сообщается в релизе Национального агентства промышленной информации (НАПИ), поступившем в «Газету.Ru».
«Средняя цена на оригинальные запчасти для автомобилей среднего ценового сегмента и для премиальных автомобилей за месяц изменилась не сильно (+0,9% и – 0,3% соответственно). Средняя цена на оригинальные запчасти для бюджетных автомобилей за месяц снизилась на 8%», — отмечается в сообщении НАПИ.
По данным агентства, за указанный период на 20,3% снизилась средняя цена на заднюю левую дверь для бюджетного автомобиля, на 10,5% подешевели задние крылья, почти на 12% — передние левые двери.
Для машин среднего ценового сегмента отмечается снижение цен на передние и задние крылья (5,5% и 4% соответственно). Для машин премиум-класса почти на 6% уменьшилась средняя цена капота.