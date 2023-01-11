"АвтоВАЗ" может начать выпуск электромобилей в Санкт-Петербурге

Компания «АвтоВАЗ» задумалась о производстве электромобилей «е-Нева» на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

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Данный вопрос автопроизводитель готов рассмотреть, сообщила пресс-служба.

Электромобили «е-Нева» разработаны концерном воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей». Отмечается, что у новой площадки завода есть высокий потенциал. Подчеркивается, что «АвтоВАЗ» готов к рассмотрению дополнительных партнерских проектов.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, когда бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность группы «Автоваз». Так, по его словам, это случится в январе – феврале.