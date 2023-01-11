Hongqi патентует в России конкурента E-Class

Марка Hongqi продолжает планомерную подготовку почвы к запуску продаж своих моделей в России. Вслед за ОТТС на флагманский седан H9 суббренд FAW получил патент на дизайн модели попроще - H5 в новом кузове. Параллельно с этим на родине китайцы готовят к выходу на рынок два новых кроссовера - HS3 и HS5.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Hongqi H5 имеет новый дизайн, выполненный в соответствии с философией бренда, к созданию которой приложил руку бывший специалист Rolls-Royce. Его характерные элементы: большая решётка радиатора с широким хромированным бортом, которая как бы подчёркивает узкую оптику, сзади - клешнеобразные фонари, соединённые между собой.

Длина Hongqi H5 составляет 4988 мм, ширина - 1875 мм, высота - 1470 мм. Колёсная база - 2920 мм. В Китае H5 предлагается с турбированными двигателями объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 169 и 224 л.с. Первый агрегатируется 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением, второй - 8-диапазонным гидротрансформаторным "автоматом".

Цены - от 159 800 до 215 800 юаней (1,6-2,15 млн рублей).

Hongqi в Китае приступила к циклу испытаний новых HS3 и HS5. Начнём со старшей модели: она, судя по ОТТС, будет продаваться в России. Новинка примерит опять же фирменный стиль и получит расширенный список технологических опций. Планируются версии с пяти-, шести и семиместным салоном и гибридная трансмиссия, в том числе PHEV.

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В это переходное для авторынка время обычно авто с ДВС адаптируют к установке на электричестве. Hongqi HS3 же появился в обратном порядке - в 2018 году дебютировала "электричка" E-HS3. Новое поколение будет представлено и в топливной версии с мотором 2.0 литра и 8-ступенчатой АКПП.

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