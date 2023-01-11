Эксперт назвал возможных лидеров на российском авторынке в 2023 году

Лидером на российском авторынке в 2023 году может стать «АвтоВАЗ», заявил в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов. Он напомнил, что Волжский автозавод сообщал о планах продать около 400 тыс. автомобилей, что вдвое больше прошлогодних показателей. Также, по его словам, в топ могут подняться машины китайских брендов.
«Я думаю, что в 2023-м первое место, безусловно, будет по числу проданных машин за «АвтоВАЗом». Все-таки они всегда лидировали и это неудивительно, потому что они находятся в самой бюджетной и популярной для автомобилей нише», — сказал Баканов.
За второе и третье места, по мнению эксперта, будут бороться китайские Chery, HAVAL и Geely. Корейские же компании, если останутся на российском рынке, по количеству продаж могут опуститься на 5-6 строчки, заключил Баканов.