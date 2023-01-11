Эксперт назвал возможных лидеров на российском авторынке в 2023 году

Лидером на российском авторынке в 2023 году может стать «АвтоВАЗ», заявил в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов. Он напомнил, что Волжский автозавод сообщал о планах продать около 400 тыс. автомобилей, что вдвое больше прошлогодних показателей. Также, по его словам, в топ могут подняться машины китайских брендов.