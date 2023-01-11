Представлена прощальная версия Renault Megane R.S.

Горячий хэтчбек Renault Megane R.S. скоро уйдет на покой. Но прежде чем это произойдет, на рынок выйдет финальная версия Ultime, тираж которой ограничат 1976 экземплярами. Это будут последние автомобили с логотипами Renault Sport — дальше история заряженных Renault продолжится под брендом Apline. Хот-хэтч Megane R.S. Ultime получил особый декор, а также шины, изначально разработанные для хардкорного R.S. Trophy R.

Фото: © Renault © Renault

Хот-хэтч Megane R.S. Ultime основан на обычном R.S. Trophy, то есть оснащен турбомотором 1.8 (300 л.с., 420 Нм), «роботом» EDC и механическим дифференциалом Torsen. Машине по умолчанию положено заниженное шасси Cup, 19-дюймовые облегченные колеса Fuji с полусликами Bridgestone Potenza S007, разработанными для R.S. Trophy R, амортизаторы с гидравлическими отбойниками и подруливающие задние колеса (4Control).

Renault

В салоне — обитые алькантарой кресла Recaro, 10-дюймовая «приборка», центральный дисплей диагональю 9,5 дюйма, фирменная телеметрия R.S. Monitor и аудиосистема Bose. Также Megane R.S. Ultime оснащен адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора. За доплату предложены только проекционный дисплей, люк и чехол-тент эксклюзивного дизайна.

Renault

Тираж Megane R.S. Ultime составит 1976 экземпляров — отсылка к году основания Renault Sport. Визуально хэтчбек будет выделяться матовым и глянцевым декором и графикой на боковинах и капоте. Выбор цветов ограничат четырьмя колерами: черным Star Black, белым Pearl White, желтым Sirius Yellow и оранжевым Tonic Orange.