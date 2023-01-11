Еще у одного нетрезвого водителя конфисковали автомобиль. Как сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции, им стал 31-летний житель Башкортостана, который уже четырежды был судим за нетрезвое вождение. И вновь оказался за рулем в пьяном состоянии.

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Салаватский межрайонный суд вынес приговор, согласно которому этому любителю горячительного назначено 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 6 лет. Кроме того, суд принял решение о конфискации принадлежащего подсудимому автомобиля.

Это уже пятый случай применения такой меры, как конфискация машины, с момента ее появления в Уголовном кодексе. Впервые такую меру применили к водителю из Красноярского края в октябре прошлого года.

Напомним, что конфискация автомобиля распространяется не только на повторное управление в нетрезвом виде. Машину могут изъять и продать также за любое нарушение правил, влекущее лишение прав, если ранее водитель этих прав был лишен. Например, за проезд на красный свет или за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Однако, быстрое лишение автомобиля наступает именно в случае повторного нетрезвого вождения. Для это достаточно второй раз в таком состоянии оказаться за рулем.