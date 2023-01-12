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2 минуты назад

В России подняли цены на базовую Lada Granta

Motor.ru

АвтоВАЗ в начале 2023 года обошелся без традиционного повышения цен на свою продукцию, которая заметно прибавила в цене в прошлом году. Более того, слегка подешевела Lada Niva Legend: стоимость внедорожника снизилась на восемь тысяч рублей. Цены остальных моделей пока остаются на уровне прошлогодних, но, как выяснило издание Quto, это не касается дилеров, которые стали просить за Lada Granta в начальной комплектации не менее 800 тысяч рублей.

В России подняли цены на базовую Lada Granta
Фото: LadaLada

АвтоВАЗ в нынешнем году пока не менял стоимость Lada Granta. В «антикризисной» версии Classic’22 она по-прежнему оценивается в 678 300 рублей. Но цены в автосалонах далеки от указанных на сайте производителя: за седан в самом дешевом исполнении они просят не менее 810 тысяч рублей. Причем совсем недавно, в конце декабря, такую Granta можно было приобрести за 750-770 тысяч рублей без учета скидок.

По какой причине дилеры решили увеличить накрутку в новом году, неизвестно. Granta — одна из трех моделей, которые производятся АвтоВАЗом на данный момент помимо Niva Legend и Travel. О дефиците «Грант» не сообщалось: продавцы отмечают нехватку Largus и снятого с производства XRay, а также Vesta, но не самого ходового «бюджетника».

По данным банка «Открытие», по итогам 2022 года Lada Granta выросла в цене на 11,1 процента до средних 829,2 тысячи рублей. И это один из минимальных скачков на рынке. Некоторые ходовые «китайцы», к примеру, прибавили за год 40-60 процентов от прежней цены.

В 2023 году стоимость Lada повысится, но рост будет существенно меньше прогнозируемой инфляции, пообещал в декабре глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Эксперты прогнозируют инфляцию в РФ на уровне пяти-семи процентов.

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