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27 минут назад

Адвокат рассказал, когда автомобиль могут забрать без ведома владельца

Елена Прошина

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, в каких случаях автомобиль могут конфисковать без ведома владельца. Об этом сообщает «Газета.ру».

Когда автомобиль могут забрать без ведома владельца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Радько, судебные приставы имеют право забрать автомобиль с места стоянки даже в отсутствии владельца, если на транспорт было наложено взыскание.

«Если автомобиль является предметом взыскания, судебный пристав может забрать его в любое время. Даже в отсутствие владельца приехать, погрузить машину на эвакуатор и отправить на стоянку, такое право у него есть», – рассказал адвокат.

Радько также предупреждает, что так могут поступить лизинговые компании, если прекратить платежи, либо банки, если кредитным договором предусмотрена конфискация автомобиля в качестве залога.

«Кредитный договор предполагает определенные обязательства, в том числе и залог. Соответственно, если им предусмотрена передача предмета залога банку-залогодержателю при неоплате кредита, то это вполне законно», – сообщил эксперт.

Помимо этого, существует практика изъятия разукомплектованных автомобилей местными властями. Чтобы эвакуировать такой автомобиль создаётся специальная комиссия, но владелец автомобиля должен быть извещен о риске изъятия за несколько месяцев. Однако если установить владельца не удается, автомобиль перемещают на спецстоянку. Впрочем, у этой практики есть определённые ограничения со стороны закона.

«Даже если в машине спущены колеса и разбиты стекла, она все равно является собственностью, и это не является основанием для того, чтобы человека ее лишать», – рассказал Радько.

Ранее автоэксперт рассказал, будут ли штрафовать за выброшенные из машины окурки.

Автоновости,Сергей Радько,
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