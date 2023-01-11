Производитель автокресел Lear продаст свой завод в РФ

Американская компания Lear, производящая автокресла, продаст свой завод в России. Об этом сообщает Quto.

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По данным портала, избавиться от завода в Lear намерены в первой половине 2023 года. Такое решение в компании приняли из-за огромных убытков.

Отмечается, что завод находится в режиме простоя почти год. До февраля 2022 года на предприятии трудились 1000 человек, но теперь там работают только 50-60 человек. Все они отвечают за техобслуживание завода. Известно, что из-за простоя предприятия в России только в третьем квартале 2022 года компания понесла убытки в размере 19,9 миллионов долларов или 1,37 миллиарда рублей.

Также в Lear не рассчитывают на хорошую прибыль от продажи завода, поскольку за последние годы его активы сильно обесценились. Предполагаемый объем потерь в компании раскрывать не стали.