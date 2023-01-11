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34 минуты назад

Renault выпустила прощальную версию Megane RS

Газета.Ruиещё 1

Компания Renault представит на автосалоне в Токио ограниченную серию спортивных хетчбэков Megane RS, которая завершит историю подразделения Renault Sport. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Renault выпустила прощальную версию Megane RS
Фото: RenaultRenault

Megane RS Ultima построена на основе комплектации Trophy с системой телеметрии для использования на гоночном треке.

В стандартное оснащение прощальной версии входят спортивные кресла Recaro с обивкой из алькантары, расширенными колесными арками, а также спойлером и задним диффузором в бамперах.

Логотипы, дверные ручки, рамки окон и колеса окрашены в черный цвет.

Под капотом автомобиля турбомотор мощностью 300 л.с., автомобиль также получил тормоза Brembo и спортивные шины. Подразделение Renault Sport, занимающееся разработкой "заряженных" версий автомобилей французского бренда, уже переименовано в Alpine Cars, и новые спортивные модели Renault будут выпускаться под этой маркой.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Skoda снижаются четвертый год подряд.

Автоновости,Renault,Skoda,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
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