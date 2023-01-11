Российских водителей предупредили о новом штрафе

«В России с 11 января вступят в силу изменения в КоАП, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора в неположенных местах. В частности, речь идет о случаях, когда отходы выбрасывают из окон автомобилей на обочину дорог, и эти нарушения попадают на камеры видео- или фотосъемки, работающие в автоматическом режиме. Теперь, если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет», – сообщил глава РЭО Денис Буцаев.