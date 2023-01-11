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50 минут назад

Российских водителей будут штрафовать за мусор, выброшенный из автомобиля

Елена Прошина

В России вступили в силу изменения в КоАП, согласно которым водителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, разрешается штрафовать после фиксации нарушения на автоматическую видеокамеру. Об этом сообщает ТАСС.

Российских водителей предупредили о новом штрафе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что за повторное нарушение водитель может и вовсе лишиться транспортного средства.

«В России с 11 января вступят в силу изменения в КоАП, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора в неположенных местах. В частности, речь идет о случаях, когда отходы выбрасывают из окон автомобилей на обочину дорог, и эти нарушения попадают на камеры видео- или фотосъемки, работающие в автоматическом режиме. Теперь, если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет», – сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

За нарушение по основному составу предусматривается штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Если же мусор выбросили из грузовой машины, эта сумма вырастет до 40-50 тысяч рублей. Если нарушителем оказался предприниматель или юридическое лицо, то ему также может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что в России введут новые штрафы за жестокое обращение с животными или натравливание их на людей.

Автоновости,Денис Буцаев,
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