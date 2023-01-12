Машины для такси хотят локализовать

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который дает правительству право вводить обязательный для работы в РФ уровень локализации для комплектующих такси. Копия документа, который в ближайшее время будет направлен для отзыва в кабмин, есть в распоряжении ТАСС.

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"Предлагается внести изменение в закон, предусматривающее предоставление правительству РФ права устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси, измеряемому в баллах, аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Как отмечает Кутепов, внесение в законодательство предлагаемого изменения обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли. По данным аналитического центра при правительстве РФ, в 2021 году в России насчитывалось более 400 тыс. автомобилей легкового такси, подчеркивает сенатор. При этом, по словам Кутепова, спрос на новые автомобили будет оставаться стабильным, так как машины в парках такси "целесообразно обновлять каждые три года". "Трехлетний срок службы легкового такси связан с тем, что через три года интенсивной эксплуатации автомобиль требует значительных вложений, кроме того, трехлетний срок эксплуатации и соответствующий такому сроку пробег автомобиля является наиболее оптимальным для его реализации на рынке", - уточняется в пояснительной записке.

В качестве примера приводится объем парка такси Москвы. По данным Кутепова, он превышает 150 тыс. автомобилей, средний возраст которых - 2,7 года. На основе этой информации автор законопроекта делает вывод о том, что столичный парк такси "потребует существенного обновления в ближайшее время". "Таким образом, при введении в будущем обязательных требований по локализации к автомобилям, используемым в качестве легковых такси, будет сформирован значительный (не менее 100-200 тысяч автомобилей ежегодно) рынок сбыта для отечественных автопроизводителей со стабильным спросом", - пояснил Кутепов.

"Дополнительным эффектом от предлагаемой меры станет стимулирование зарубежных автопроизводителей к максимальной локализации производства в России, что позволит рассчитывать на приток дополнительных инвестиций в отрасль и рост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ", - добавил он.

Баллы за локализацию

Согласно действующему законодательству, степень локализации обязательно учитывается при заключении госконтрактов. Так, для участия в тендерах на госзакупки каждый легковой автомобиль должен обязательно заработать не менее определенного количество баллов. С 1 января 2021 года этот минимальный порог составлял 3,2 тыс. баллов, с 1 января 2023 года, согласно постановлению правительства, он должен составить 4,5 тыс. баллов.