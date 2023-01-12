Lamborghini Veneno выставили на продажу за 10 миллионов долларов

Суперкар входит в производственную партию всего из девяти автомобилей, построенных для всего мира, и имеет номер 2 в этой партии. Он был сделан семь лет назад с матово-черным корпусом и зеленой обивкой внутри, а также с некоторыми яркими зелеными акцентами и открытыми кусочками углеродного волокна по всему периметру.