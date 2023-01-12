Lamborghini Veneno выставили на продажу за 10 миллионов долларов

Дилерский центр в Дубае, ОАЭ, предлагает на продажу родстер Lamborghini Veneno с пробегом 3500 км. Запрашиваемая цена составляет 34 999 999 дирхамов, что примерно соответствует 9 500 000 долларов США.
Суперкар входит в производственную партию всего из девяти автомобилей, построенных для всего мира, и имеет номер 2 в этой партии. Он был сделан семь лет назад с матово-черным корпусом и зеленой обивкой внутри, а также с некоторыми яркими зелеными акцентами и открытыми кусочками углеродного волокна по всему периметру.
Veneno работает на технологии Aventador, но имеет совершенно оригинальный внешний вид. Его 6,5-литровый V12 также был переработан, чтобы развивать мощность до 750 л.с. Всего было выпущено всего 12 моделей Veneno, из них 3 купе и остальные 9 родстеров.