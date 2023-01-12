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1 час назад

Renault представит JDM Megane RS Trophy в январе

ПроКроссовер.ру

Как сообщает Response, на Токийском автосалоне 2023 года будет размещен стенд Renault, где производитель автомобилей представит свой локализованный Megane RS Trophy для этого рынка.

Renault представит JDM Megane RS Trophy в январе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Есть хорошие шансы, что эта модель станет последней в линейке производительности RS автопроизводителя. С 2021 года подразделение RS больше не существует, оно было официально переименовано в Alpine Cars.

В галерее ниже представлен обычный Megane RS Trophy R, а не ограниченная серия для Японии, тизеров которой пока нет. На данный момент Megane RS доступен в трех модификациях. Стандартная версия RS дает вам 280 л. удобные для гонок обновления.

Автоновости,Renault,
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