Renault представит JDM Megane RS Trophy в январе

Как сообщает Response, на Токийском автосалоне 2023 года будет размещен стенд Renault, где производитель автомобилей представит свой локализованный Megane RS Trophy для этого рынка.

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Есть хорошие шансы, что эта модель станет последней в линейке производительности RS автопроизводителя. С 2021 года подразделение RS больше не существует, оно было официально переименовано в Alpine Cars.