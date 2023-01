Американцы выбрали автомобиль года

В США подвели итоги национальной премии «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» (North American Car, Utility and Truck of the Year – NACTOY). В этом году экспертное жюри, в состав которого вошли несколько десятков автомобильных журналистов и экспертов, в трех раундах выбрали из 47 претендентов победителей в каждой из трех категорий. Лучшим легковым автомобилем был признан Acura Integra, лучшим кроссовером – электрический Kia EV6, а лучшим пикапом – батарейный Ford F-150 Lightning.