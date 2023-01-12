Американцы выбрали автомобиль года

В США подвели итоги национальной премии «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» (North American Car, Utility and Truck of the Year – NACTOY). В этом году экспертное жюри, в состав которого вошли несколько десятков автомобильных журналистов и экспертов, в трех раундах выбрали из 47 претендентов победителей в каждой из трех категорий. Лучшим легковым автомобилем был признан Acura Integra, лучшим кроссовером – электрический Kia EV6, а лучшим пикапом – батарейный Ford F-150 Lightning.

Фото: Acura Acura

Лифтбек Acura Integra дебютировал весной 2022 года и успешно стартовал на североамериканском рынке во многом за счет начальной цены в 31 тысячу долларов. Жюри NACTOY присудило модели 174 балла, и по этому показателю Integra обогнала два других автомобиля, вышедших в финал, Genesis Electrified G80 и Nissan Z.

Видео дня

«Возрожденная Integra хорошо выглядит, хорошо едет и является одним из немногих автомобилей в сегменте, для которого опционально доступна механическая коробка передач», – заявил член жюри Гэри Витценбург из WardsAuto. «Удовольствие от вождения и экономичность – это именно то, чего мы ждем от автомобиля для ежедневных поездок», – отметил Кирк Белл из Motor Authority.

Кроссовер года, Kia EV6, боролся за победу с Genesis GV60 и Cadillac Lyriq, и в итоге набрал 258 голосов. «EV6 – это хорошо сделанный электромобиль, которым приятно управлять, его легко заряжать и он хорошо выглядит», – заключил Джефф Гилберт с CBS Radio Network. Мэтт ДеЛоренцо из AutoEvolution в свою очередь отдал предпочтение этой модели из-за внушительного запаса хода, стиля и удобства на уровне премиальных марок.

Kia

И, наконец, Ford F-150 Lightning стал пикапом года в Северной Америке, обогнав по количеству голосов Chevrolet Silverado ZR2 и Lordstown Endurance. Его оценка составила 483 балла. «F-150 Lightning показывает, как самый привычный для американцев автомобиль можно сделать еще лучше, переведя его на электричество, и это фантастика», – заявил Бенгт Халворсон из Green Car Reports.

Ford