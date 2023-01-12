В Россию начали возить самый большой кроссовер Volkswagen

Ассортимент иномарок, ввозимых по параллельному импорту в Россию, продолжает расти. В продаже у крупного дилера «Авилон» появился Volkswagen Talagon — самый габаритный кроссовер немецкой марки с 5,15-метровым кузовом и тремя рядами сидений, дебютировавший весной 2021 года. Автомобили возят из Китая, причем, судя по сайту дилера, почти все кроссоверы уже зарезервированы. Стоимость у них одинаковая — 5,1 миллиона рублей.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

Volkswagen Talagon предлагают с бензиновой «турбочетверкой» TSI объемом 2,0 литра мощностью 220 лошадиных сил. Пару ему составляет «робот» с двумя сцеплениями, а привод у всех ввезенных кроссоверов полный.

Talagon длиннее знакомого россиянам Teramont на 117 миллиметров. Колесная база у моделей одинаковая, а в основе обеих лежит платформа MQB с поперечным расположением двигателя. Talagon собирают на совместном предприятии FAW-Volkswagen, в то время как Teramont производят на заводе SAIC-Volkswagen.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

В оснащение кроссовера входят шесть подушек безопасности, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, электропривод двери багажника, цифровая «приборка», 12-дюймовый экран мультимедийной системы и аудио с восемью динамиками. Передние сиденья подогреваются, как и внешние зеркала заднего вида. Для интерьера предусмотрена подсветка с гаммой из 30 цветов.