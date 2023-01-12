В Казахстане могут начать выпуск кроссовера Jetour X70

Марка Jetour принадлежит китайскому автопроизводителю Chery и ориентирована на молодежную аудиторию. Сертификационный документ на новую модель, дающий право ее производить и продавать, оформило предприятие «Сарыаркаавтопром» из Костаная, оно же значится изготовителем автомобилей. Согласно документу, автомобиль габаритной длиной 4735 мм будет снабжен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и передним приводом. Jetour X70 будет предлагаться в пятиместном и семиместном исполнении.