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1 час назад

В Казахстане могут начать выпуск кроссовера Jetour X70

Газета.Ru

В базе данных Казстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Jetour X70 казахстанской сборки, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

В Казахстане могут начать выпуск кроссовера Jetour X70
Фото: CheryChery

Марка Jetour принадлежит китайскому автопроизводителю Chery и ориентирована на молодежную аудиторию. Сертификационный документ на новую модель, дающий право ее производить и продавать, оформило предприятие «Сарыаркаавтопром» из Костаная, оно же значится изготовителем автомобилей. Согласно документу, автомобиль габаритной длиной 4735 мм будет снабжен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и передним приводом. Jetour X70 будет предлагаться в пятиместном и семиместном исполнении.

Согласно ОТТС, для Jetour X70 казахстанской сборки предусмотрены передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, система стабилизации, функция помощи при старте на подъеме.

Автоновости,Chery,
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