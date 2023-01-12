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1 час назад

Автодилеры: в 2023 году машины подорожают в России на 20-30%

Российская Газета

Вопреки тренду последних лет автомобильные компании в России не стали поднимать цены на свою продукцию после наступления нового года. Впрочем, дилеры и эксперты, опрошенные "Российской газетой", отмечают, что прайс-листы на машины все равно будут переписывать.

Дилеры прогнозируют рост цен на автомобили в 2023 году на 20-30%
Фото: ТАСС/ Михаил ДжапаридзеТАСС/ Михаил Джапаридзе

"В течение года стоимость автомобилей может стать дороже на 20-30% в зависимости от курса рубля. Главными предпосылками для этого станут сокращение мирового производства машин из-за нехватки комплектующих, рост расходов на доставку их в РФ из-за введенных санкций, а также традиционная инфляция в размере 3-4%, которая всегда учитывается в процессе ценообразования.

Стоит отметить, что большинство автомобилей, которые имеются сейчас на российском рынке, уже значительно прибавили в цене в течение прошлого года. Например, представители Lada прибавили к стоимости от 11% до 23%, Hyundai Tucson продается дороже на 29,3%, а на Kia Seltos - на 30,6%. Также в 2022 году изменились цены на модели китайских автоконцернов: прайсы на Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray - выросли в диапазоне от 43% до 60%, что объясняется сложностями в логистике при импорте этих авто в РФ, а также волатильностью курса рубля и внутриполитическими рисками, которые также закладываются в стоимость новых авто", - рассказывает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

А директор директор департамента продаж компании "Газпромбанк Автолизинг" Рустам Назаров добавляет, что цены на автомобили вырастут после повышения утилизационного сбора уже в первом квартале этого года.

"Утильсбор коснется в первую очередь спецтехники, грузового транспорта и прицепов. По оценкам разных экспертов, стоимость в этих сегментах техники без учета колебаний курса может вырасти в среднем на 15-20%", - отмечает Назаров.

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