Дилеры прогнозируют рост цен на автомобили в 2023 году на 20-30%

Стоит отметить, что большинство автомобилей, которые имеются сейчас на российском рынке, уже значительно прибавили в цене в течение прошлого года. Например, представители Lada прибавили к стоимости от 11% до 23%, Hyundai Tucson продается дороже на 29,3%, а на Kia Seltos - на 30,6%. Также в 2022 году изменились цены на модели китайских автоконцернов: прайсы на Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray - выросли в диапазоне от 43% до 60%, что объясняется сложностями в логистике при импорте этих авто в РФ, а также волатильностью курса рубля и внутриполитическими рисками, которые также закладываются в стоимость новых авто", - рассказывает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.