В Казахстане могут начать выпуск китайского кроссовера

В Казахстане планируют запустить производство нового кроссовера Jetour X70. В базе данных Казстандарта уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».
Сертификационный документ на новую модель, дающий право ее производить и продавать, оформило предприятие «Сарыаркаавтопром» из Костаная, оно же значится изготовителем автомобилей.
Марка Jetour принадлежит китайскому автопроизводителю Chery. Бренд появился всего 4 года назад, он ориентирован на молодежную аудиторию. Всего в модельном ряду 6 автомобилей, однако на заводе в Казахстане собирать будут пока один - Jetour X70.
По габаритам машина сопоставима с Chery Tiggo 8. Длина достигает значения в 4 735 мм при колесной базе в 2 710 мм. Автомобиль снабжен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и передним приводом. Кроссовер предлагаться в пятиместном и семиместном исполнении. В машине предусмотрены передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, система стабилизации, функция помощи при старте на подъеме.
Ранее сообщалось, что завод «Автотор» может начать выпускать автомобили китайской марки Kaiyi. Такие выводы сделали СМИ после публикованных фотографий на сайте компании. Предположительно, сейчас на заводе идет процесс сборки.