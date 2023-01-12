В Казахстане могут начать выпуск китайского кроссовера

В Казахстане планируют запустить производство нового кроссовера Jetour X70. В базе данных Казстандарта уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Фото: Chery Chery

Сертификационный документ на новую модель, дающий право ее производить и продавать, оформило предприятие «Сарыаркаавтопром» из Костаная, оно же значится изготовителем автомобилей.

Марка Jetour принадлежит китайскому автопроизводителю Chery. Бренд появился всего 4 года назад, он ориентирован на молодежную аудиторию. Всего в модельном ряду 6 автомобилей, однако на заводе в Казахстане собирать будут пока один - Jetour X70.

По габаритам машина сопоставима с Chery Tiggo 8. Длина достигает значения в 4 735 мм при колесной базе в 2 710 мм. Автомобиль снабжен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и передним приводом. Кроссовер предлагаться в пятиместном и семиместном исполнении. В машине предусмотрены передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, система стабилизации, функция помощи при старте на подъеме.