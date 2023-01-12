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1 час назад

У Lada Granta появилась битопливная версия: сколько она стоит

Motor.ru

АвтоВАЗ совместно с «АТС-Авто» разработал битопливную Lada Granta с метановым газобаллонным оборудованием: такой автомобиль использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ. Доплата за ГБО составляет 45 тысяч рублей. По данным АвтоВАЗа, полностью заправленная бензином и метаном Granta CNG проезжает 1000 километров, а средний расход газа составляет 6,1 кубических метров на 100 километров.

У Lada Granta появилась новая версия
Фото: LadaLada

Granta CNG укомплектована баллоном на 80 литров, который расположен в багажнике, при этом объем самого багажника составляет 340 литров. Предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования.

По словам директора по продажам АвтоВАЗа Виталия Осипова, применение природного газа позволяет увеличить ресурс мотора и снизить затраты на топливо в два-три раза.

Согласно сайту Lada, цены на Granta с кузовом седан и обычным бензиновым мотором начинаются от 678,3 тысячи рублей за версию Classic'22; Classic'22 Advance обойдется уже в 749,9 тысячи рублей, Comfort'22 Light стоит 766,9 тысячи рублей, а Comfort'22 – 780,9 тысячи рублей. Доплата за газобаллонное оборудование в свою очередь составляет 45 тысяч рублей.

По официальной статистике АвтоВАЗа, за 2022 год было продано 188 645 новых автомобилей Lada, 95 879 из которых – Granta. Эта модель не только самая востребованная в линейке Lada, но и самый продаваемый автомобиль в стране за прошлый год.

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