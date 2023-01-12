Рассекречена внешность преемника Geely Coolray

В сеть попали изображения абсолютно новой модели кроссовера Geely. Их опубликовало Китайское министерство промышленности и информатизации.

Фото: Geely / miit.gov.cn Geely / miit.gov.cn

С высокой долей вероятности рассекреченный автомобиль должен сменить на китайском рынке кроссовер Geely Coolray. Перспективный автомобиль пока проходит по документации под кодовым номером G426. Как пишут "Китайские автомобили", разработчики Geely все последние месяцы сохраняли проект нового автомобиля в строжайшей тайне и до сих пор внешность преемника Coolray была засекречена.

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В сообщении китайского ведомства упомянуты и технические характеристики: кроссовер, который могут назвать Emgrand G5, Xingji или Coolray L, оказался чуть крупнее известного в России первого поколения Coolray – габариты G426 составляют 4510х1865х1650 мм при колесной базе 2701 мм. Актуальное поколение Coolray меньше – 4380х1800х1609 мм, колесная база – 2600 мм. Как пишет издание, сравнение размеров позволяет предположить, что оба кроссовера могут производиться параллельно и речь о прямой замене не идет.

Первоначально G426 должен встать на конвейер с уже известным по другим моделям Geely бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 181 л. с. при максимальном крутящем моменте в 290 Нм. Максимальная скорость такой модификации также указана в опубликованной документации: 198 км/ч. А вот данных о коробке передач и о типе привода пока нет.

Внешний вид автомобиля во многом перекликается с представленным в 2022 году новым поколением модели Atlas – cтилистически модели объединяет Т-образное оформление светотехники, массивная решетка радиатора и сложная пластика боковин. В том же сообщении китайского минпрома упомянуты и несколько вариантов оформления, включая двухцветные комбинации окраски кузова.