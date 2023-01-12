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16 минут назад

Я тебя никогда не увижу: новые автомобили не для России

Motor.ru

В 2022 году выбор на российском авторынке серьёзно сократился, а многие производители разорвали все связи с нашей страной. При этом за рубежом ситуация не изменилась: интересные новинки появляются регулярно, как и прежде. Уже после ухода из России некоторые автомобильные компании представили очередные поколения знакомых моделей или создали абсолютно новые машины. Бюджетные компакты, семейные седаны и вседорожники, спорткары, электромобили и суперкроссоверы могли бы появиться у нас официально, но теперь это невозможно: вся надежда — только на параллельный импорт

1/44 Chevrolet Aveo. Новое поколение для Центральной Америки представили в Мексике. Модель разработало СП SAIC-GM-Wuling
Фото: Motor.ru
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2/44 На данный момент раскрыт лишь облик, а подробная информация ожидается ближе к старту продаж в первой половине этого года
Фото: Motor.ru
3/44 Среди особенностей внешности — галогеновые фары проекционного типа с диодными ДХО, двухцветные литые диски и чёрный глянец в отделке
Фото: Motor.ru
4/44 Уже в «базе» — шесть подушек безопасности, дисковые тормоза, антиблокировочная система и задние парктроники
Фото: Motor.ru
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5/44 Volkswagen Polo Sedan. Новинка для Южной Африки оказалась перелицованным вариантом модели Virtus с индийского рынка. Как и его собрат, Polo Sedan построен на архитектуре MQB-A0-IN и собирается на предприятии в Пуне (Индия)
Фото: Motor.ru
6/44 В ЮАР появятся три исполнения, но двигатель всего один — 1,6-литровый «атмосферник» (110 лошадиных сил и 152 Нм), совмещённый с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным автоматом
Фото: Motor.ru
7/44 В начальную комплектацию вошли диодная головная оптика, задние парктроники, мультимедийная система с семидюймовым тачскрином, круиз-контроль и кондиционер
Фото: Motor.ru
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8/44 В топовых исполнениях появляются беспроводной зарядник для гаджетов, климат-контроль, разъём USB-C, фоновая подсветка интерьера, камера заднего вида, дисплей диагональю 10 дюймов и кожаный руль
Фото: Motor.ru
9/44 Ford Edge. Внешность кроссовера третьего поколения раскрыта благодаря сертификационным снимкам из базы китайского Минпрома
Фото: Motor.ru
10/44 Модель сменила стиль: двухцветный окрас и «парящая» крыша сделали внешность более солидной. В целом облик вызывает ассоциации с недавними новинками марки для КНР — кросс-лифтбеком Evos, седаном Mondeo и кроссовером Equator
Фото: Motor.ru
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11/44 По размерам автомобиль превзошёл местную версию Toyota Highlander и почти сравнялся с Ford Explorer. В салоне наверняка появятся цифровой кластер из дисплеев практически во всю переднюю панель, улучшенные материалы отделки и обновлённое оборудование
Фото: Motor.ru
12/44 2,0-литровая 251-сильная «турбочетвёрка» заменит агрегат того же объёма мощностью 245 сил, работающий с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Не исключено появление гибридной силовой установки. Продажи начнутся в этом году
Фото: Motor.ru
13/44 BMW M2. В декабре на предприятии баварской фирмы в Сан-Луис-Потоси (Мексика) началась сборка последней негибридной модели M-подразделения
Фото: Motor.ru
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14/44 Купе второго поколения в кузове G87 сохранило задний привод. Продажи стартуют в апреле нынешнего года
Фото: Motor.ru
15/44 3,0-литровая «турбошестёрка» (460 лошадиных сил и 550 Нм) сочетается с механикой или автоматом
Фото: Motor.ru
16/44 В первом случае набор «сотни» занимает 4,3 секунды, во втором — на 0,2 секунды меньше. Максимальная скорость составляет 250 километров в час (с набором M Driver`s — 285)
Фото: Motor.ru
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17/44 BMW XM. Чуть раньше компания начала выпуск своего суперкроссовера
Фото: Motor.ru
18/44 Сборку наладили на заводе в городе Спартанберг (Южная Каролина, США). Это первая самостоятельная модель подразделения BMW M за четыре с лишним десятилетия
Фото: Motor.ru
19/44 Продажи начнутся весной, а ключевыми рынками окажутся американский, китайский и ближневосточный
Фото: Motor.ru
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20/44 Общая отдача «битурбовосьмёрки» S68 и электромотора составляет 652 лошадиные силы и 800 Нм. Разгон до 100 километров в час требует 4,3 секунды
Фото: Motor.ru
21/44 Volvo EX90. В ноябре дебютировал флагманский электромобиль шведской марки
Фото: Motor.ru
22/44 По технике новинка аналогична Polestar 3: у неё те же модульная архитектура SEA1 с пневматической подвеской, два мотора и тяговый аккумулятор CATL ёмкостью 111 киловатт-часов (из них доступно 107)
Фото: Motor.ru
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23/44 Базовый вариант (408 лошадиных сил и 770 Нм) тратит на разгон до ста 5,9 секунды и преодолевает на одной зарядке приблизительно 600 километров
Фото: Motor.ru
24/44 Топовое исполнение Performance (517 сил и 910 Нм) набирает «сотню» за 4,9 секунды, а его запас хода составляет 590 километров. Сборка стартует этой осенью, поставки — в начале 2024-го
Фото: Motor.ru
25/44 Rolls-Royce Spectre. Британская фирма раскрыла свой первый электрокар: по стоимости он займёт в гамме бренда нишу между Cullinan и Phantom
Фото: Motor.ru
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26/44 Новинка получила силовую установку с отдачей 585 лошадиных сил и 900 Нм, 23-дюймовые колёсные диски и встроенный в шасси тяговый аккумулятор. Запас хода достигнет 520 километров, а разгон до «сотни» займёт 4,5 секунды
Фото: Motor.ru
27/44 По мнению производителя, Spectre открыл сегмент «ультрароскошных электрических суперкупе». Машина заменила фастбек Wraith, но также стала своеобразным преемником Phantom Coupé
Фото: Motor.ru
28/44 5,4-метровый автомобиль оказался немного короче Rolls-Royce Ghost, но на семь сантиметров превзошёл в длину Cadillac Escalade. Заказы уже принимают, но поставки начнутся лишь в четвёртом квартале
Фото: Motor.ru
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29/44 Honda Accord. Японская компания представила в ушедшем году сразу несколько новинок: например, седан перешёл в одиннадцатое поколение
Фото: Motor.ru
30/44 Выпуск наладят в Огайо (США) на заводе, работающем уже более 40 лет. Автомобиль лишился турбированного четырёхцилиндрового мотора объёмом два литра, совмещённого с десятидиапазонным автоматом
Фото: Motor.ru
31/44 Начальные версии оснащены 1,5-литровым турбодвигателем (195 лошадиных сил и 260 Нм) в паре с вариатором
Фото: Motor.ru
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32/44 Более мощным исполнениям досталась гибридная силовая установка: 2,0-литровая бензиновая «четвёрка» дополнена двумя электромоторами. Комбинированная отдача — 207 сил и 335 Нм, но прежняя «турбочетвёрка» развивала 256 л. с. и 370 Нм
Фото: Motor.ru
33/44 Honda Pilot. В середине декабря на предприятии в Алабаме начался выпуск флагманского кроссовера четвёртого поколения
Фото: Motor.ru
34/44 Новинку представили в начале ноября. Восьмиместный автомобиль получил внедорожное исполнение TrailSport
Фото: Motor.ru
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35/44 Длина составляет 5077 миллиметров, а мощность 3,5-литрового атмосферного V6 увеличена до 289 лошадиных сил. Революционных изменений нет, поскольку модель расходится миллионными тиражами
Фото: Motor.ru
36/44 Сохранены архитектура шасси, мотор и полный привод, но девятиступенчатый «автомат» уступил место десятидиапазонному. Возможности трансформации интерьера стали шире. Багажник теперь вместительнее, а пространства для ног задних седоков больше
Фото: Motor.ru
37/44 Honda CR-V. Кроссовер сменил поколение летом. В США появятся две версии. 1,5-литровый турбомотор (193 лошадиные силы и 243 Нм) сочетается с модернизированным вариатором, который имитирует смену ступеней
Фото: Motor.ru
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38/44 В состав гибридной силовой установки четвёртого поколения вошли 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель и два электромотора. Тяговый выдаёт 335 Нм (плюс 20 Нм), а комбинированная мощность всех агрегатов составляет 207 лошадиных сил вместо прежних 215
Фото: Motor.ru
39/44 Максимальная скорость гибридов достигла 185 километров в час: ранее её ограничивали на отметке 138 км/ч
Фото: Motor.ru
40/44 Полный привод — опция для всех исполнений, кроме одного. На заднюю ось может идти до 50 процентов крутящего момента
Фото: Motor.ru
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41/44 Honda Civic Type R. «Горячий» хэтчбек сменил поколение в середине года. В преддверии осеннего рыночного дебюта новинки в США производитель раскрыл её параметры для местного рынка
Фото: Motor.ru
42/44 Двухлитровую «турбочетвёрку» оснастили новым турбокомпрессором и доработанным впуском, а выпуск получил переключаемый клапан. Отдача мотора выросла до 319 лошадиных сил и 420 Нм (+9 л. с. и 20 Нм)
Фото: Motor.ru
43/44 Коробка передач — шестиступенчатая механика, привод передний. Предусмотрен винтовой дифференциал повышенного трения
Фото: Motor.ru
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44/44 Сборку американской версии наладят в префектуре Сайтама (Япония), но производство двигателей организуют на заводе Anna Engine Plant в Огайо (США)
Фото: Motor.ru
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