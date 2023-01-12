Я тебя никогда не увижу: новые автомобили не для России

В 2022 году выбор на российском авторынке серьёзно сократился, а многие производители разорвали все связи с нашей страной. При этом за рубежом ситуация не изменилась: интересные новинки появляются регулярно, как и прежде. Уже после ухода из России некоторые автомобильные компании представили очередные поколения знакомых моделей или создали абсолютно новые машины. Бюджетные компакты, семейные седаны и вседорожники, спорткары, электромобили и суперкроссоверы могли бы появиться у нас официально, но теперь это невозможно: вся надежда — только на параллельный импорт