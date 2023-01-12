Талибы представили суперкар

Афганские разработчики представили первый национальный суперкар Mada 9. Как сообщает Autonews, первые фото автомобиля опубликовал в соцсетях представитель «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забиулла Муджахид.

Технические характеристики Mada 9 пока не разглашаются. Известно, что в машине установлен модифицированный двигатель Toyota Corolla, который способен выдерживать повышенную скорость. Также производитель собирается оснастить транспортное средство электрической трансмиссией.

Кузов суперкара изготовлен из легких композитных материалов, а силовой агрегат расположен под водителем. Предположительно, в будущем автомобиль также получит характеристики внедорожника, поскольку машину планируют адаптировать под холмистый ландшафт Афганистана.