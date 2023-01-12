Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
20 минут назад

Талибы представили суперкар

Никита Бородкин

Афганские разработчики представили первый национальный суперкар Mada 9. Как сообщает Autonews, первые фото автомобиля опубликовал в соцсетях представитель «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забиулла Муджахид.

Технические характеристики Mada 9 пока не разглашаются. Известно, что в машине установлен модифицированный двигатель Toyota Corolla, который способен выдерживать повышенную скорость. Также производитель собирается оснастить транспортное средство электрической трансмиссией.

Кузов суперкара изготовлен из легких композитных материалов, а силовой агрегат расположен под водителем. Предположительно, в будущем автомобиль также получит характеристики внедорожника, поскольку машину планируют адаптировать под холмистый ландшафт Афганистана.

В ближайшее время Mada 9 должны поставить на тесты для оценки ходовых качеств. Компания собирается выпустить машину для внутреннего рынка, однако в будущем возможен запуск экспорта на международные площадки и участие в мировых выставках.

Автоновости,Видео,Toyota Corolla,Toyota,Талибан,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители