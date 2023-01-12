Продающийся в РФ китайский электрокар оказался опасен для жизни

Продающийся в России китайский электрокар Skywell ET5 провалил краш-тест по методике С-NCAP и оказался опасен для здоровья водителей и пассажиров. Как сообщает журнал Auto.ru, по итогам пяти испытаний машина заработала рейтинг в 39,9%, что соответствует лишь одной звезде безопасности из пяти возможных.

Фото: skywellauto.ru skywellauto.ru

Модель неплохо показала себя в тесте на безопасность пешеходов. Подчеркивается, что в передней части кузова мало жестких, опасных для человека зон, из-за чего эксперты поставили оценку в этой дисциплине в 61,5%.

В ударных испытания ET5 показал приемлемые оценки лишь при фронтальных столкновениях. По результатам краш-треста с перекрытием в 100% автомобилю поставили 13,3 балла из 24, а с перекрытием в 50% — 16,1 из 24. Защиту шеи от хлыстовых травм при ударе сзади оценили на 3,7 балла из 7, а безопасность пассажиров-детей — на 2 балла из 3.

Самые плохие результаты кроссовер от Skywell показал в боковом ударе — 0 баллов из 16 возможных. Тесты показали, что при такой аварии кузов сильно деформируется, а испытательный столб сильно промял стойки глубоко в салон. Системы превентивной безопасности оценили на 30,3% — электроника автомобиля часто на замечала возникающие препятствия.