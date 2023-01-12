В Иране объявили о начале экспорта автомобилей в Россию

В Иране уже не просто говорят о намерении вывести свои автомобили на российский рынок, а прямо объявляют о начале поставок. По крайней мере, такое заявление сделал гендиректор Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби, которого цитирует портал Khodrobank.

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"К концу этого года мы экспортируем на российский рынок около двух тысяч машин Tara и Dena", - заявил он.

Мехди Хатиби также напомнил об участии компании "Иран Ходро" в "Московском автосалоне", имея в виду, очевидно, MIMS-2022 (Московская международная выставка запчастей и автокомпонентов) или "Интеравто". По его словам, компания "сумела развить хороший рынок после участия в этом шоу" и "может хорошо работать и иметь эффективное присутствие в России".

При этом, правда, объем поставок в Россию, который обозначил глава Iran Khodro Industrial Group, меньше, чем на крохотный азербайджанский рынок, куда в 2023 году планируется отправить 3500 машин. Речь в этом случае, кроме Tara и Dena, идет о модели Soren.

Стоит, впрочем, отметить, что Мехди Хатиби ожидал начала поставок в РФ еще в прошлом году, однако до сих пор ничего не известно ни о сертификации машин, ни о формировании дилерской сети.

Напомним, что седан Tara - это перелицованный Peugeot 301, знакомый россиянам с 2012 года. Он оснащается двигателем объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с., в пару которому предложены 5-ступенчатая МКП и 6-диапазонный "автомат". А Dena - фактически наследник появлявшегося у нас на рынке Samand с шасси от Peugeot 405. У него под капотом турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. в связке с безальтернативной 6-скоростной АКП.