В Иране объявили о начале экспорта автомобилей в Россию

В Иране уже не просто говорят о намерении вывести свои автомобили на российский рынок, а прямо объявляют о начале поставок. По крайней мере, такое заявление сделал гендиректор Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби, которого цитирует портал Khodrobank.
"К концу этого года мы экспортируем на российский рынок около двух тысяч машин Tara и Dena", - заявил он.
Мехди Хатиби также напомнил об участии компании "Иран Ходро" в "Московском автосалоне", имея в виду, очевидно, MIMS-2022 (Московская международная выставка запчастей и автокомпонентов) или "Интеравто". По его словам, компания "сумела развить хороший рынок после участия в этом шоу" и "может хорошо работать и иметь эффективное присутствие в России".
При этом, правда, объем поставок в Россию, который обозначил глава Iran Khodro Industrial Group, меньше, чем на крохотный азербайджанский рынок, куда в 2023 году планируется отправить 3500 машин. Речь в этом случае, кроме Tara и Dena, идет о модели Soren.
Стоит, впрочем, отметить, что Мехди Хатиби ожидал начала поставок в РФ еще в прошлом году, однако до сих пор ничего не известно ни о сертификации машин, ни о формировании дилерской сети.
Напомним, что седан Tara - это перелицованный Peugeot 301, знакомый россиянам с 2012 года. Он оснащается двигателем объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с., в пару которому предложены 5-ступенчатая МКП и 6-диапазонный "автомат". А Dena - фактически наследник появлявшегося у нас на рынке Samand с шасси от Peugeot 405. У него под капотом турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. в связке с безальтернативной 6-скоростной АКП.
Ранее эксперты "РГ" предположили, сколько могут стоить иранские автомобили в России. Так, цены Dena и Dena+ могут стартовать с отметки в 750 000 рублей, Tara - с 1 120 000 рублей.