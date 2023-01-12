В АЕБ спрогнозировали рост рынка легковых автомобилей в России в 2023 году

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) спрогнозировали рост российского авторынка в 2023 году на 12%, до 770 тыс. проданных автомобилей. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы организации.

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«2023 год: 770 тыс., +12%», — сказано в презентации ассоциации по итогам 2022 года.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев назвал рост в 12% усредненным прогнозом. По его словам, увеличение объема рынка может оказаться более значительным.

В то же время в АЕБ представили данные, согласно которым продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году упали на 58,8% относительно показателя 2021 года, до 687 тыс. автомобилей

На этой неделе директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов сообщил, что продажи автопроизводителя «АвтоВАЗ» в 2022 году упали на 46,2%, до 188,645 тыс. штук.