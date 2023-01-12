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11 минут назад

В АЕБ спрогнозировали рост рынка легковых автомобилей в России на 12% в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) спрогнозировали рост российского авторынка в 2023 году на 12%, до 770 тыс. проданных автомобилей. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы организации.

В АЕБ спрогнозировали рост рынка легковых автомобилей в России в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«2023 год: 770 тыс., +12%», — сказано в презентации ассоциации по итогам 2022 года.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев назвал рост в 12% усредненным прогнозом. По его словам, увеличение объема рынка может оказаться более значительным.

В то же время в АЕБ представили данные, согласно которым продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году упали на 58,8% относительно показателя 2021 года, до 687 тыс. автомобилей

На этой неделе директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов сообщил, что продажи автопроизводителя «АвтоВАЗ» в 2022 году упали на 46,2%, до 188,645 тыс. штук.

До этого в тот же день сообщалось, что автомобильные дилеры России начали предлагать новый седан Chevrolet Monza китайского производства, который пришел на смену известной в стране модели Cruze.

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