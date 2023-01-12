Движение автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста будет временно закрыто 14 января с 04:00 мск до 16:00 мск в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении министерства.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено.