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26 минут назад

У каких марок были самые большие отзывы автомобилей в России в 2022 году? Появилась статистика

Wroom.ru

Росстандарт опубликовал статистику автомобильных отзывов в 2022 году.

У каких марок в РФ были самые масштабные отзывы авто в 2022 году
Фото: Wroom.ruWroom.ru

За прошедший год автопроизводители объявили в России 93 сервисные кампании. Всего под отзывы попали 489 808 машин. Для сравнения: в позапрошлом году отзывы затронули лишь 325 тысяч автомобилей.

Самый масштабным стал отзыв 105 тысяч Kia Rio в августе прошлого года. Его объявили из-за возможного дефекта модуля управления подушками безопасности.

На втором месте — отзыв 75 тысяч лифтбеков Volkswagen Polo калужского производства из-за нестабильной работы модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Ещё одна крупная кампания была у «Мерседеса». Более 38 тысяч кроссоверов и внедорожников марки отозвали для проверки и при необходимости замены вакуумного усилителя тормозов.

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