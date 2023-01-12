У каких марок в РФ были самые масштабные отзывы авто в 2022 году

Росстандарт опубликовал статистику автомобильных отзывов в 2022 году.
За прошедший год автопроизводители объявили в России 93 сервисные кампании. Всего под отзывы попали 489 808 машин. Для сравнения: в позапрошлом году отзывы затронули лишь 325 тысяч автомобилей.
Самый масштабным стал отзыв 105 тысяч Kia Rio в августе прошлого года. Его объявили из-за возможного дефекта модуля управления подушками безопасности.
На втором месте — отзыв 75 тысяч лифтбеков Volkswagen Polo калужского производства из-за нестабильной работы модуля ЭРА-ГЛОНАСС.
Ещё одна крупная кампания была у «Мерседеса». Более 38 тысяч кроссоверов и внедорожников марки отозвали для проверки и при необходимости замены вакуумного усилителя тормозов.