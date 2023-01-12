Mercedes-Benz откажется от бренда EQ

Mercedes-Benz намерен отказаться от продуктового бренда EQ, под которым выпускает актуальную линейку электрокаров. Как пишет немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на близкий к компании источник, EQ отправится в отставку, когда на рынке появится следующее поколение «Мерседесов» — в 2024 году. Официального подтверждения пока нет, но такой шаг выглядит логично, учитывая запланированный отказ Mercedes-Benz от двигателей внутреннего сгорания.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Стратегия Mercedes-Benz предполагает постепенное исключение топливных моторов к концу текущего десятилетия. Выбранный вектор делает бренд EQ излишним: компании просто незачем будет выделать электрокары в отдельную линейку, пишет Handelsblatt.

О создании бренда EQ Mercedes-Benz объявил в 2016 году с премьерой концептуального кроссовера Generation EQ, а в 2018-м дебютировал его первенец, электрокроссовер EQC. Тремя годами позднее свет увидел «батарейный» аналог S-Class — флагманский EQS на новой архитектуре MEA. Сейчас под суббрендом продаются несколько электрокаров разных сегментов, на подходе минивэн EQT и электрический «Гелендваген» под индексом EQG.