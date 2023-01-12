Volkswagen покажет 340-сильный минивэн ID. Buzz GTX в этом году

Немецкий производитель в дальнейшем намерен расширить семейство модели за счёт варианта с длинной колёсной базой и кемпера California.

«Зелёное» семейство бренда Volkswagen сейчас насчитывает несколько моделей, в основе которых лежит модульная платформа MEB. Первенцем является пятидверный хэтчбек ID.3, появившийся на европейском рынке в сентябре 2020 года. Через несколько месяцев к нему присоединился электрический кроссовер ID.4. В дальнейшем «розеточная» линейка продолжила расти: в марте 2022 года немецкий производитель полностью рассекретил однообъёмники ID. Buzz и ID. Buzz Cargo. В скором времени семейство вэнов ждёт «горячее» пополнение.

Volkswagen ID. Buzz

Ожидается, что Volkswagen представит «заряженную» версию ID. Buzz с прибавкой GTX позже в текущем году. Как сообщает британский Autocar, об этом в ходе мероприятия «Car of the Year 2023» рассказал глава отдела исследований и разработок VW Кай Грюниц. По его словам, такие фургоны и минивэны получат изменения в интерьере, новые цветовые варианты окраса кузова, а также некие «дополнительные функции» (рассказывать подробнее представитель концерна не стал).

Volkswagen ID. Buzz

Кроме того, он рассказал о том, что Volkswagen ID. Buzz GTX будет полноприводным: такая версия получит двухмоторную силовую установку, совокупная отдача которой составит 340 л.с. Подобная система также, вероятно, будет у электрического седана Volkswagen ID.7, который в начале текущего месяца был частично рассекречен в ходе выставки потребительской электроники CES.

Volkswagen ID. Buzz

По данным издания, Кай Грюниц также намекнул на то, что у ID. Buzz будет и другая полноприводная версия – попроще и без прибавки GTX к названию. Напомним, у актуальных минивэна и фургона пока только один вариант «начинки»: единственный 204-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. Ёмкость тяговой батареи составляет 82 кВт*ч (потребителю доступны 77 кВт*ч). Дальнобойность на одной зарядке составляет 400 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Помимо этого, представитель VW отметил, что в дальнейшем семейство модели планируется расширить за счёт нескольких вариантов: одним из них станет длиннобазный ID. Buzz. Он, по плану, должен появиться летом 2023 года. Такая модификация окажется на 25 см длиннее по сравнению со стандартным электрическим минивэном. У него будет три ряда и семь посадочных мест, причём подразумевается наличие «капитанских кресел», которые поворачиваются к пассажирам, сидящим сзади.

Volkswagen

Ещё одной «обновкой» семейства ID. Buzz обещает стать кемпер California. Пока что продолжается работа над соответствующим концептом. Скорее всего, серийный вариант автодома на базе этого «зелёного» вэна Volkswagen будет представлен не раньше 2025 года.