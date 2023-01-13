Электрический преемник Volkswagen Golf сохранит прежнее название

Как выяснил британский AutoExpress, Volkswagen не намерен отказываться от названия Golf – в 2026 году ожидается появление электрического преемника культовой модели, который сохранит прежнее название и будет именоваться ID. Golf. Что же касается актуального Гольфа, то в течение 2023 года его ждет рейстайлинг, в ходе которого у модели появятся новые версии с технологией «мягкого» гибрида. Британцы отмечают, что восьмое поколение Golf, по всей видимости, станет последним с двигателем внутреннего сгорания.

Фото: © Auto Express © Auto Express

Глава Volkswagen Томас Шефер намекнул, что с уходом актуальной восьмой генерации Golf ей на смену придет электромобиль – он сохранит историческое имя, к которому добавят приставку ID, так как ей отмечены все электрические модели марки. По предварительным данным, это произойдет в 2025 либо в 2026 году, и ID. Golf будет продаваться параллельно с ID. 3.

Auto Express

Составить представление о том, каким будет ID. Golf, можно по неофициальным рендерам, которые опубликовало британское издание. Независимый художник предположил, что у электрического Гольфа будут широкие задние стойки, сплошной задний фонарь, а также узкая передняя оптика.

«У нас есть знаковые товарные знаки, такие как Golf и GTI, и мы были бы сумасшедшими, если бы отказались от них, – цитирует Шефера AutoExpress. – В настоящее время мы прорабатываем логику наименований. Думаю, мы будет придерживаться приставки ID, при этом культовые модели сохранят свои исторические названия».