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1 час назад

В РФ стартовали продажи Kia Cerato из Кореи за 2 млн рублей

Car.ru

Некоторые российские дилеры открыли продажи южнокорейских седанов Kia K3, известных в РФ под названием Cerato. Все машины из ввезенной партии выпущены в 2022 году, они имеют минимальный пробег и стоят от 2,08 млн рублей.

В РФ стартовали продажи Kia Cerato из Кореи за 2 млн рублей
Фото: Car.ruCar.ru

Автомобили, ввезенные из Южной Кореи, получили широкий перечень штатных опций. Среди них отмечена вентиляция и подогрев передних кресел, предусмотрен электрический привод водительского кресла, включая память основных настроек.

Имеется подогрев руля и заднего дивана, установлены датчики давления в шинах. Предложен модуль круиз-контроля и беспроводная зарядка для смартфонов и планшетов. К тому же, машина оборудована задними и передними парктрониками.

В перечень опций вошла обзорная видеокамера, функция бесключевого запуска двигателя, двухзонный климат-контроль. Ручной тормоз электронный, он получил новую функцию под названием Auto Hold.

Водителю помогают несколько электронных помощников, включая систему удержания в полосе движения. Имеется модуль автоматической парковки и блок, обеспечивающий мониторинг «слепых» зон.

Под капотом «корейца» Kia K3 установлен атмосферный бензиновый мотор с рабочей камерой 1,6 л и мощностью 123 л. с., сопряжённый с бесступенчатым вариатором. В отличие от машин, прибывших из Южной Кореи, у Cerato российской сборки устанавливали 6-ступенчатый «автомат», машины выпускались с передним приводом.

Рестайлинговые «корейцы» Kia K3 по своему наполнению напоминают «собратьев», которые собирали в Калининграде, на производственных площадях отечественного завода «Автотор». Они также имеют плоские светодиодные фары, оригинальные «пунктирные» указатели поворотов и современную мультимедийную систему с 10,26-дюймовым дисплеем.

Помимо дилерских центров, седаны Kia K3 предлагают некоторые частные продавцы. Как правило, у них имеются машины 2021 или 2020 годов выпуска. Данные автомобили продаются за 1,36-1,8 млн рублей.

Автоновости,Kia Cerato,Kia,
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