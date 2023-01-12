В РФ стартовали продажи Kia Cerato из Кореи за 2 млн рублей

Некоторые российские дилеры открыли продажи южнокорейских седанов Kia K3, известных в РФ под названием Cerato. Все машины из ввезенной партии выпущены в 2022 году, они имеют минимальный пробег и стоят от 2,08 млн рублей.

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобили, ввезенные из Южной Кореи, получили широкий перечень штатных опций. Среди них отмечена вентиляция и подогрев передних кресел, предусмотрен электрический привод водительского кресла, включая память основных настроек.

Имеется подогрев руля и заднего дивана, установлены датчики давления в шинах. Предложен модуль круиз-контроля и беспроводная зарядка для смартфонов и планшетов. К тому же, машина оборудована задними и передними парктрониками.

В перечень опций вошла обзорная видеокамера, функция бесключевого запуска двигателя, двухзонный климат-контроль. Ручной тормоз электронный, он получил новую функцию под названием Auto Hold.

Водителю помогают несколько электронных помощников, включая систему удержания в полосе движения. Имеется модуль автоматической парковки и блок, обеспечивающий мониторинг «слепых» зон.

Под капотом «корейца» Kia K3 установлен атмосферный бензиновый мотор с рабочей камерой 1,6 л и мощностью 123 л. с., сопряжённый с бесступенчатым вариатором. В отличие от машин, прибывших из Южной Кореи, у Cerato российской сборки устанавливали 6-ступенчатый «автомат», машины выпускались с передним приводом.

Рестайлинговые «корейцы» Kia K3 по своему наполнению напоминают «собратьев», которые собирали в Калининграде, на производственных площадях отечественного завода «Автотор». Они также имеют плоские светодиодные фары, оригинальные «пунктирные» указатели поворотов и современную мультимедийную систему с 10,26-дюймовым дисплеем.