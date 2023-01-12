В России в 2023 году могут появиться 5-7 новых автомобильных марок

Ассоциация европейского бизнеса в РФ прогнозирует появление в России в 2023 году минимум 5-7 новых автомобильных брендов, сообщает «Прайм».
«Мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует», — заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.
По словам Калицева, речь идет в том числе о китайских автомобильных марках.
Ранее стало известно, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ снизились в 2022 году на 59% по сравнению с показателями 2021-го. Самыми популярными моделями автомобилей стали Lada Granta, Niva и Vesta.