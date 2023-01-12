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18 минут назад

АЕБ спрогнозировала появление в России 5-7 новых автомобильных марок в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Ассоциация европейского бизнеса в РФ прогнозирует появление в России в 2023 году минимум 5-7 новых автомобильных брендов, сообщает «Прайм».

В России в 2023 году могут появиться 5-7 новых автомобильных марок
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

«Мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует», — заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

По словам Калицева, речь идет в том числе о китайских автомобильных марках.

Ранее стало известно, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ снизились в 2022 году на 59% по сравнению с показателями 2021-го. Самыми популярными моделями автомобилей стали Lada Granta, Niva и Vesta.

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