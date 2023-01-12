В России в 2023 году могут появиться 5-7 новых автомобильных марок

«Мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует», — заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.