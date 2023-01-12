Появившийся в России китайский электрокар провалил краш-тест

Skywell ET5 официально дебютировал в России осенью прошлого года, а на днях китайская организация C-NCAP опубликовала результаты краш-тестов этой модели. И они разочаровали: безопасность электрического кроссовера оценили всего в 39,9 процента, что соответствует одной звезде из пяти возможных. Наименьшее количество баллов автомобиль набрал за работу электронных систем – 30,26 балла из 100.

Фото: © C-NCAP © C-NCAP

Согласно данным на сайте C-NCAP, общая оценка Skywell ET5 в 39,9 процента – один из самых провальных результатом за последние несколько лет. Так, за безопасность водителя и пассажиров электрокар заработал 38,45 процента при средней оценке у других моделей в 80-90 процентов. Лучше всего ET5 проявил себя в испытаниях на безопасность пешеходов – по этому параметру эксперты присудили ему 61,46 процента.

Что же касается других тестов, то по итогам удара со 100-процентным перекрытием Skywell ET5 набрал 13,3 балла из 24, с 50-процентным перекрытием – 16,1 балла из тех же 24. Защиту шеи от хлыстовых травм при ударе сзади специалисты по безопасности оценили на 3,7 балла из семи, защиту пассажиров-детей — на два балла из трех. Самым провальным оказался боковой удар – ноль баллов из 16.

Если же говорить о вспомогательных системах, то оценка была снижена за то, что электроника не всегда срабатывала корректно и не могла распознать объект на дороге, перед которым следует притормозить.