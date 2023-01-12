В России продают новые кроссоверы GMC Terrain

Дилеры в ряде российских городов начали предлагать новые кроссоверы GMC Terrain, обратила внимание «Газета.Ru».

Фото: GMC GMC

В частности, такие авто без пробега выставлены на продажу в Новосибирске, Красноярске и подмосковном Одинцове, соответствующие объявления автосалонов размещены на классифайдах.

Так, за модель Terrain с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с., девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода продавец из Одинцова просит 3,7 млн руб. Аналогичная машина у новосибирского дилера оценена на 100 тыс. руб. дороже.

Кроссовер Terrain является самым компактным автомобилем марки GMC. Его длина составляет 4650 мм. По своим размерам машина соответствует моделям Mitsubishi Outlander, Subaru Forester и Nissan X-Trail. Внешне кроссовер отличается светодиодными фарами в виде подков, широкой решеткой радиатора, а также обилием хромированных деталей на кузове.

В базовое оснащение GMC Terrain входят передние и боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, медиасистема, камера заднего вида, электропривод крышки багажника, системы автоматического торможения и удержания в полосе, датчики давления в шинах, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.