Движение по автомобильной части Крымского моста временно приостановят с 03:00 мск в субботу, 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта России в Telegram-канале.

Проезд для автомобилей ограничат в связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут вестись с 04:00 до 16:00 мск. Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Напомним, что утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ подозревает в организации теракта военную разведку Украины.