Движение по автомобильной части Крымского моста временно приостановят с 03:00 мск в субботу, 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта России в Telegram-канале.
Проезд для автомобилей ограничат в связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут вестись с 04:00 до 16:00 мск. Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
Напомним, что утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ подозревает в организации теракта военную разведку Украины.
Ремонт поврежденной части моста начался 12 октября, а движение по переправе восстановили в начале декабря. В январе рабочие должны установить два пролета левой стороны моста, еще два поврежденных элемента заменят в феврале. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что ремонтные работы планируют закончить к марту 2023 года.