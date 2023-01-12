Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили о приостановке движения по Крымскому мосту

Никита Бородкин

Движение по автомобильной части Крымского моста временно приостановят с 03:00 мск в субботу, 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта России в Telegram-канале.

Проезд для автомобилей ограничат в связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут вестись с 04:00 до 16:00 мск. Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Напомним, что утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ подозревает в организации теракта военную разведку Украины.

Путин проехал по Крымскому мосту

Ремонт поврежденной части моста начался 12 октября, а движение по переправе восстановили в начале декабря. В январе рабочие должны установить два пролета левой стороны моста, еще два поврежденных элемента заменят в феврале. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что ремонтные работы планируют закончить к марту 2023 года.

Автоновости,Видео,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Минтранс РФ,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители