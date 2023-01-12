Haval Dargo получит в России новую спецверсию

У Haval Dargo появилась в России новая спецверсия - Dargo X. В компании отмечают, что у такого кроссовера расширенный набор внедорожных характеристик.

Фото: Haval Haval

Так, у автомобиля массивная решетка радиатора, заклепки на колесных арках и пластиковые обвесы. Элементы интерьера специальной версии остаются без изменений и повторяют модель Dargo: оригинальные решетки дефлекторов, широкий ультрасовременный экран мультимедиа, объемная цифровая панель, а также селектор коробки передач в форме шайбы.

Haval

Dargo X будет доступен в четырех цветовых комбинациях - "Благородный агат" (белый), "Графитовый кварц" (серый), "Терракотовый сапфир" (оранжевый) и "Черный нефрит" (черный). Корпуса зеркал заднего вида окрашены в серый цвет.

Dargo X отличается повышенной проходимостью. Специальная версия предлагается в двух комплектациях с 2-литровым бензиновым двигателем (192 л.с.), роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Продажи такого автомобиля в России начнутся в первом квартале 2023 года. Цены пока не объявлены.

Напомним, марка Haval представила Dargo в РФ 8 июня 2022 года, а старт продаж был объявлен с 9 числа. Модель доступна в четырех комплектациях - Comfort, Elite, Premium и Tech Plus. Первая стоит от 3 199 000 рублей, а топовая обойдется в 3 749 000 рублей.

Haval

Haval

Новый Haval Dargo построен на базе модульной платформы L.E.M.O.N., которая легла в основу и бестселлера марки в России - компактного кроссовера Jolion. Однако по сравнению с ним новинка оказалась крупнее: габариты Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм.