Haval Dargo получит в России новую спецверсию

У Haval Dargo появилась в России новая спецверсия - Dargo X. В компании отмечают, что у такого кроссовера расширенный набор внедорожных характеристик.
Так, у автомобиля массивная решетка радиатора, заклепки на колесных арках и пластиковые обвесы. Элементы интерьера специальной версии остаются без изменений и повторяют модель Dargo: оригинальные решетки дефлекторов, широкий ультрасовременный экран мультимедиа, объемная цифровая панель, а также селектор коробки передач в форме шайбы.
Dargo X будет доступен в четырех цветовых комбинациях - "Благородный агат" (белый), "Графитовый кварц" (серый), "Терракотовый сапфир" (оранжевый) и "Черный нефрит" (черный). Корпуса зеркал заднего вида окрашены в серый цвет.
Dargo X отличается повышенной проходимостью. Специальная версия предлагается в двух комплектациях с 2-литровым бензиновым двигателем (192 л.с.), роботизированной коробкой передач и полным приводом.
Продажи такого автомобиля в России начнутся в первом квартале 2023 года. Цены пока не объявлены.
Напомним, марка Haval представила Dargo в РФ 8 июня 2022 года, а старт продаж был объявлен с 9 числа. Модель доступна в четырех комплектациях - Comfort, Elite, Premium и Tech Plus. Первая стоит от 3 199 000 рублей, а топовая обойдется в 3 749 000 рублей.
Новый Haval Dargo построен на базе модульной платформы L.E.M.O.N., которая легла в основу и бестселлера марки в России - компактного кроссовера Jolion. Однако по сравнению с ним новинка оказалась крупнее: габариты Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм.
Что касается конкурентов Haval Dargo, то по габаритам он сопоставим с такими популярными у нас кроссоверами, как Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Однако на сегодняшний день производство этих моделей в нашей стране приостановлено, поэтому основными соперниками новинки, очевидно, станут китайские "одноклассники" во главе с Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro.