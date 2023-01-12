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34 минуты назад

Volkswagen отправит в отставку самый дешевый хот-хэтч

Motor.ru

Компактный недорогой хэтчбек Volkswagen Up! впервые обзавелся шильдиком GTI еще в 2017 году, а уже в следующем году модель появилась в продаже. У хот-хэтча была заниженная на полтора сантиметра подвеска и литровый турбомотором, форсированный с 90 до 115 лошадиных сил. С таким агрегатом под капотом «заряженный» Up! разгонялся с места до «сотни» за 8,8 секунды вместо 10. Теперь история модели подходит к концу – дилеры остановили прием заказов, так как Volkswagen отправляет Up! GTI в отставку.

Volkswagen отправит в отставку самый дешевый хот-хэтч
Фото: VolkswagenVolkswagen

Volkswagen Up! GTI предлагался со связкой турбомотора объемом 1,0 литра и механической коробки передач. Помимо спортивных настроек шасси он отличался от стандартного Up! 17-дюймовыми дисками, агрессивным обвесом и отделкой салона, а на принадлежность к линейке «заряженных» автомобилей указывали логотипы GTI. Максимальная скорость автомобиля составляла 196 километров в час.

Преемника у модели не будет, так что с отставкой хот-хэтча на рынке останутся только более крупные заряженные хэтчбеки, а именно Suzuki Swift Sport, Ford Fiesta ST и VW Polo GTI. Что же касается электрических Volkswagen ID.1 и ID.2, то, с большой долей вероятности, они не получат «заряженную» модификацию GTX, так что электрической заменой Up! GTI не станут.

Что же касается обычного Up!, то он пока остается в строю. У этой модели есть весьма популярная электрическая версия e-Up!, которая стоит от 26 895 евро (с учетом субсидий в Германии — 17 145 евро). В конце 2020 года очередь за доступным электрокаром растянулась почти на полтора года, так что Volkswagen даже пришлось приостанавливать прием заказов на несколько месяцев, чтобы завод Братиславе (Словакия) успел собрать нужное количество машин.

E-Up! оснащен мотором на 83 лошадиные силы и батареей емкостью 32,3 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 260 километров по циклу WLTP. С места до «сотни» e-Up! разгоняется за 11,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 130 километров в час.

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