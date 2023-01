Volkswagen отправит в отставку самый дешевый хот-хэтч

Компактный недорогой хэтчбек Volkswagen Up! впервые обзавелся шильдиком GTI еще в 2017 году, а уже в следующем году модель появилась в продаже. У хот-хэтча была заниженная на полтора сантиметра подвеска и литровый турбомотором, форсированный с 90 до 115 лошадиных сил. С таким агрегатом под капотом «заряженный» Up! разгонялся с места до «сотни» за 8,8 секунды вместо 10. Теперь история модели подходит к концу – дилеры остановили прием заказов, так как Volkswagen отправляет Up! GTI в отставку.