Профсоюз таксистов заявил о росте цен на 30%

«Парк автомобилей такси в настоящий момент изношен примерно на 50%. Вопрос с автомобилями сейчас стоит остро. Автомобили очень дорогие, и не все таксопарки могут позволить себе их купить. При нынешних расценках на перевозки это невыгодно, а если цены еще повысить, люди перестанут пользоваться этой услугой», — пояснил Попков.