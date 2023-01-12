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34 минуты назад

Профсоюз таксистов заявил о росте цен на перевозки на треть

Газета.Ru

За IV квартал 2022 года стоимость перевозок в такси выросла как минимум на 30%. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. По его словам, рост цен произошел на фоне принятия федерального закона «О такси» и других проблем отрасли.

Профсоюз таксистов заявил о росте цен на 30%
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Такси уже подорожало с сентября до Нового года минимум на 30%, хотя новые правила вступят в силу только с 1 сентября. И это не только из-за закона. Сильно выросли в цене запчасти, бензин также подорожал», — рассказал Попков «Газете.Ru».

По его словам, за прошедший год также резко вырос износ автомобилей, занятых в перевозках, из-за ограниченного предложения и высоких отпускных цен у дилеров.

«Парк автомобилей такси в настоящий момент изношен примерно на 50%. Вопрос с автомобилями сейчас стоит остро. Автомобили очень дорогие, и не все таксопарки могут позволить себе их купить. При нынешних расценках на перевозки это невыгодно, а если цены еще повысить, люди перестанут пользоваться этой услугой», — пояснил Попков.

По его словам, таксисты вынуждены поддерживать на ходу существующие машины. Тем не менее к концу 2023 года вопрос с поставками автомобилей для обновления парка такси должен быть решен, надеется представитель профсоюза.

Автоновости,Андрей Попков,
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