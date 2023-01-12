Представлен новый купе-кроссовер Suzuki Fronx

Компания Suzuki представила новый кроссовер Fronx, построенный на платформе хэтчбека Baleno. Вседорожник получил оригинальную внешность, два двигателя на выбор и богатое оснащение. В топовой версии у него есть и проекционный дисплей, и беспроводная зарядка, и светодиодые фары. В Индии продажи Fronx начнутся будущей весной. Также машины будут экспортировать в Африку и Латинскую Америку.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В Suzuki описывают Fronx как кроссовер нового жанра с ярко выраженной купеобразной стилистикой. Это третья новинка марки, представленная в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, и она тоже будет экспортироваться в Африку и Латинскую Америку. По сути, перед нами хэтчбек Baleno в другом кузове. Платформа Heartect с задней балкой и барабанными тормозами осталась прежней, но гамма двигателей отличается.

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Базовый агрегат — «атмосферник» 1.2 K-серии (90 л.с., 113 Нм), оснащенный системой старт-стоп. Пару ему составляют «механика» или «робот» на пять ступеней. Также в гамме есть литровая турботройка Boosterjet (100 л.с., 146 Нм) с интегрированным стартер-генератором. Он отвечает за запуск двигателя при трогании со светофора, рекуперирует энергию на торможении и помогает при разгонах. Коробка — пятиступенчатая «механика» либо шестидиапазонный автомат. Привод передний.

Базовая версия Fronx Sigma идет с галогенными фарами прожекторного типа, тканевым салоном, климат-контролем и электроприводом стекол. Топовый вариант Alpha может похвастаться медиасистемой SmartPlay Pro+ с 9-дюймовым экраном и обновлениями «по воздуху», музыкой Arkamys, беспроводной зарядкой, проекционным дисплеем, портами USB-A и USB-C, светодиодными фарами и рулем с кожаной оплеткой. Через сервис Suzuki Connect можно удаленно отслеживать более 40 параметров автомобиля, причем есть отдельное приложение для смарт-часов.