УАЗ «Патриот» может получить китайский турбодизель

По информации Drom.ru, УАЗ намерен обновить семейство Патриот, а именно внедрить четырехцилиндровый дизельный двигатель HFC4D на 130 или 139 лошадиных сил (в зависимости от форсировки) и шестиступенчатую коробку передач китайской марки JAC. Новая модификация внедорожника и пикапа появится на рынке до мая 2024 года. Ранее сообщалось, что производство китайских турбодизелей могут локализовать на заводе в Татарстане.

Фото: УАЗ УАЗ

JAC расширяет партнерство с российскими автопроизводителями. Китайская компания уже помогла перезапустить завод «Москвич», где налажена сборка модели JS4 с другими шильдиками, а также предприятие в Елабуге – там наладили выпуск коммерческих автомобилей JAC под маркой Sollers.

Согласно новой информации, JAC окажет поддержку и УАЗу, поделившись с ним дизельным двигателем и механической коробкой передач – их начнут устанавливать на Патриот и Пикап.

Пока же внедорожник и пикап оснащаются мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра, который развивает 149 лошадиных сил, а для Профи также доступен битопливный вариант этого агрегата. Он работает в связке с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом типа part-time.