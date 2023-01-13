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19 минут назад

Внедорожник УАЗ «Патриот» может получить китайский турбодизель

Motor.ruиещё 1

По информации Drom.ru, УАЗ намерен обновить семейство Патриот, а именно внедрить четырехцилиндровый дизельный двигатель HFC4D на 130 или 139 лошадиных сил (в зависимости от форсировки) и шестиступенчатую коробку передач китайской марки JAC. Новая модификация внедорожника и пикапа появится на рынке до мая 2024 года. Ранее сообщалось, что производство китайских турбодизелей могут локализовать на заводе в Татарстане.

УАЗ «Патриот» может получить китайский турбодизель
Фото: УАЗУАЗ

JAC расширяет партнерство с российскими автопроизводителями. Китайская компания уже помогла перезапустить завод «Москвич», где налажена сборка модели JS4 с другими шильдиками, а также предприятие в Елабуге – там наладили выпуск коммерческих автомобилей JAC под маркой Sollers.

Согласно новой информации, JAC окажет поддержку и УАЗу, поделившись с ним дизельным двигателем и механической коробкой передач – их начнут устанавливать на Патриот и Пикап.

Пока же внедорожник и пикап оснащаются мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра, который развивает 149 лошадиных сил, а для Профи также доступен битопливный вариант этого агрегата. Он работает в связке с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом типа part-time.

Еще в октябре Quto.ru выяснил, что Ульяновский автозавод подготовил обширный список компонентов иностранного производства, которые уступят место аналогам из дружественных стран. В их числе коробка передач Dymos, заменой которой стал агрегат китайской марки BAIC.

Автоновости,УАЗ,Соллерс Авто,
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