Первый центр запасных частей Great Wall Motor на Ближнем Востоке начал работу в ОАЭ 10 января. По имеющимся данным, Great Wall Motors завершила листинг и эксплуатацию своей дочерней компании на Ближнем Востоке в марте прошлого года.

Данные показывают, что ежемесячные продажи Great Wall Motors в декабре 2022 года составили 77 442 автомобиля, что на 52,30% меньше, чем в прошлом году, а совокупные продажи с января по декабрь составили 1 067 523 автомобиля, что на 16,66% меньше, чем в прошлом году. Годовой объем продаж превышал 1 миллион автомобилей в течение семи лет подряд.