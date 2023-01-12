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1 час назад

Первый центр запасных частей Great Wall Motor на Ближнем Востоке начал работу в ОАЭ 10 января

FBM.ru

Первый центр запасных частей Great Wall Motor на Ближнем Востоке начал работу в ОАЭ 10 января. По имеющимся данным, Great Wall Motors завершила листинг и эксплуатацию своей дочерней компании на Ближнем Востоке в марте прошлого года.

Центр запасных частей Great Wall Motor на Ближнем Востоке начал работу в ОАЭ
Фото: FBM.ruFBM.ru

Создание регионального центра запчастей позволит оптимизировать поставку запчастей, скорость отклика и процесс эксплуатации запчастей, а также ускорит улучшение схемы сети в системе обслуживания.

Компания Great Wall Motors заявила о выпуске на Ближнем Востоке ряда автомобилей, таких как Tank 300, Haval Dog и King Kong Cannon , гибридная модель Haval H6 HEV и другие серии продуктов.

Данные показывают, что ежемесячные продажи Great Wall Motors в декабре 2022 года составили 77 442 автомобиля, что на 52,30% меньше, чем в прошлом году, а совокупные продажи с января по декабрь составили 1 067 523 автомобиля, что на 16,66% меньше, чем в прошлом году. Годовой объем продаж превышал 1 миллион автомобилей в течение семи лет подряд.

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