Составлен рейтинг самых популярных в 2022 году автомобилей

Лидером по количеству проданных экземпляров стало семейство Lada Granta. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса.

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Отмечается, что в общей сложности было 95 879 «Грант». Это на 14% меньше, чем в 2021 году.

Вторая позиция в рейтинге у семейства Lada Niva. Россияне в 2022 году приобрели 38 780 Niva Legend и Niva Travel (на 24% меньше, чем в 2021 году).

На третьем месте оказалась Lada Vesta (29 206 автомобилей), на четвертом - Kia Rio с результатом 24 686 машин, на пятом - Hyundai Solaris (18 073). Падение продаж этих автомобилей составило от 70% до 74%.