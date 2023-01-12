Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
17 минут назад

Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего приобретали в 2022 году

Илья Родин

Лидером по количеству проданных экземпляров стало семейство Lada Granta. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса.

Составлен рейтинг самых популярных в 2022 году автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в общей сложности было 95 879 «Грант». Это на 14% меньше, чем в 2021 году.

Вторая позиция в рейтинге у семейства Lada Niva. Россияне в 2022 году приобрели 38 780 Niva Legend и Niva Travel (на 24% меньше, чем в 2021 году).

«У иранских автомобилей в России нет никаких перспектив»

На третьем месте оказалась Lada Vesta (29 206 автомобилей), на четвертом - Kia Rio с результатом 24 686 машин, на пятом - Hyundai Solaris (18 073). Падение продаж этих автомобилей составило от 70% до 74%.

Кроме того, в число наиболее популярных автомобилей попали китайский Haval Jolion (17112), Hyundai Creta (16 577), Lada Largus (12 694 авто), Renault Duster (12 235) и Geely Coolray (11 692).

Автоновости,Lada Largus,Lada Granta,Renault Duster,Lada Vesta,Kia Rio,Hyundai Creta,Hyundai Solaris,Geely,Renault,Hyundai,Kia,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители