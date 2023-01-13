В США сочли, что электрокары становятся слишком громоздкими

Как сообщает Bloomberg, глава Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди выражает обеспокоенность по поводу веса и объема электромобилей, которые автопроизводители выпускают для удовлетворения растущего спроса и норм выбросов.
“Я обеспокоена повышенным риском серьезных травм и смерти для всех участников дорожного движения из-за увеличения снаряженной массы и увеличения размеров, мощности и производительности транспортных средств на наших дорогах, включая электромобили”, – заявила Хоменди накануне в Вашингтоне.
Аккумуляторы для электромобилей тяжелые и дорогие, и автопроизводители могут взимать больше за большие автомобили. Хоменди отметила, что GMC Hummer EV от General Motors Co. является особенно вопиющим примером тенденции к более крупным и тяжелым автомобилям, отмечая, что он весит более 9000 фунтов.
По словам Хоменди, один только аккумулятор этого электрокара весит более 2900 фунтов, что примерно эквивалентно весу автомобиля Honda Civic .
Регулятор безопасности на транспорте также упомянула тяжелый электрический пикап конкурента GM Ford Motor Co. – F-150 Lightning, который на целых 3000 фунтов тяжелее, чем ДВС-версия того же грузовика. Аналогичная картина с Ford Mustang Mach-E и Volvo XC40 EV, которые весят примерно на 33% больше, чем их бензиновые версии.
Комментарии регулятора появились на фоне призывов администрации Байдена к американцам пересесть в электромобили с обещанием налоговых льгот. На эти цели, согласно Закону о сокращении инфляции, правительство выделило 550 миллиардов долларов.
Хоменди высоко оценила усилия правительства по сокращению выбросов углерода, но предупредила, что это может иметь некоторые непредвиденные последствия, такие как увеличение числа погибших на дорогах.