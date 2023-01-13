В США сочли, что электрокары становятся слишком громоздкими

Как сообщает Bloomberg, глава Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди выражает обеспокоенность по поводу веса и объема электромобилей, которые автопроизводители выпускают для удовлетворения растущего спроса и норм выбросов.

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“Я обеспокоена повышенным риском серьезных травм и смерти для всех участников дорожного движения из-за увеличения снаряженной массы и увеличения размеров, мощности и производительности транспортных средств на наших дорогах, включая электромобили”, – заявила Хоменди накануне в Вашингтоне.

Аккумуляторы для электромобилей тяжелые и дорогие, и автопроизводители могут взимать больше за большие автомобили. Хоменди отметила, что GMC Hummer EV от General Motors Co. является особенно вопиющим примером тенденции к более крупным и тяжелым автомобилям, отмечая, что он весит более 9000 фунтов.

По словам Хоменди, один только аккумулятор этого электрокара весит более 2900 фунтов, что примерно эквивалентно весу автомобиля Honda Civic .

Регулятор безопасности на транспорте также упомянула тяжелый электрический пикап конкурента GM Ford Motor Co. – F-150 Lightning, который на целых 3000 фунтов тяжелее, чем ДВС-версия того же грузовика. Аналогичная картина с Ford Mustang Mach-E и Volvo XC40 EV, которые весят примерно на 33% больше, чем их бензиновые версии.

Комментарии регулятора появились на фоне призывов администрации Байдена к американцам пересесть в электромобили с обещанием налоговых льгот. На эти цели, согласно Закону о сокращении инфляции, правительство выделило 550 миллиардов долларов.