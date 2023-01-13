"Моторинвест" запустит производство трех новых моделей электрокаров

Российский автопроизводитель "Моторинвест" планирует запустить производство трех новых моделей российских электромобилей под брендом Evolute во втором квартале 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Среди новых моделей - электрокроссовер Evolute i-Jet и электроминивен Evolute i-Van. Название еще одного кроссовера компания в настоящее время не раскрывает.

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"В 2023 году компания продолжает динамичный рост и представит рынку три новых модели. Уже во II квартале 2023 года компания планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-Jet, электроминивена Evolute i-Van и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшем будущем", - отмечается в сообщении.

По результатам 2022 года объем продаж отечественных электромобилей Evolute составил 452 авто (компания начала продажи первых автомобилей в октябре 2022 года). В компании отметили, что сейчас бренд занимает первую позицию по продажам в IV квартале в списке всех присутствующих марок электромобилей в России. Объем производства электрокаров по итогам 2022 года составил 1,7 тыс. авто.

Запуск первого серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на заводе "Моторинвест" в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro. Производственный цикл предприятия включает сварку, окраску, сборку (CKD - мелкоузловая сборка). На первом этапе развития проекта будет производиться крупноузловая сборка (SKD), отмечали ранее в компании "Монторинвест".