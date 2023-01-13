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54 минуты назад

Продажи российских электромобилей Evolute в 2022 году превысили 450 авто

ТАСС

Объем продаж отечественных электромобилей под брендом Evolute за четвертый квартал 2022 года (первые продажи новых авто начались в октябре) составил 452 авто, объем производства - 1,7 тыс. автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского автопроизводителя "Моторинвест".

Раскрыты масштабы продаж российских электромобилей Evolute
Фото: EvoluteEvolute

"Моторинвест" объявляет результаты продаж модельного ряда электромобилей Evolute по итогу IV квартала 2022 года. По итогу этого периода конечными покупателями было приобретено 452 электромобиля бренда. <...> Предприятие начало свою работу в конце сентября 2022 года и уже по итогу IV квартала 2022 г. объем производства составил более 1 700 электрокаров", - сообщили в пресс-службе.

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