Раскрыты масштабы продаж российских электромобилей Evolute

"Моторинвест" объявляет результаты продаж модельного ряда электромобилей Evolute по итогу IV квартала 2022 года. По итогу этого периода конечными покупателями было приобретено 452 электромобиля бренда. <...> Предприятие начало свою работу в конце сентября 2022 года и уже по итогу IV квартала 2022 г. объем производства составил более 1 700 электрокаров", - сообщили в пресс-службе.