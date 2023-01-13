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25 минут назад

Не больше 5 раз: ограничить количество пересдач экзаменов на права предлагают в России

Deita.ruиещё 1

Новая инициатива предложена на суд пользователей портала Российских общественных инициатив (РОИ). Автор петиции предлагает ограничить количество пересдач экзаменов в ГИБДД на получение водительских прав, сообщает ИА DEITA.RU.

Число пересдач экзаменов на права предлагают ограничить
Фото: Deita.ruDeita.ru

Своё предложение автор мотивирует следующим предположением: если ученик не может сдать экзамен с N-ного раза, это означает, что у него недостаточно теоретических знаний, полученных в автошколе, стало быть ученик демонстрирует полную неготовность к управлению транспортным средством.

«Следует ввести ограничение количества попыток сдачи экзамена, например, ввести ограничение в 5 попыток. После исчерпания данного лимита, будущий водитель должен пройти повторно обучение в автошколе, и только после этого предоставить ему снова 5 попыток сдать экзамен», – предлагает автор инициативы.

Пользователь портала РОИ уверен, что благодаря нововведению, будут исключены случаи, когда «плохо подготовленный гражданин» после большого числа попыток случайно получает водительское удостоверение. Также это позволит повысить качество подготовки будущих водителей, уверен автор. Более того, благодаря предлагаемому ограничению может снизиться число аварий с участием неопытных водителей.

Тем не менее, пользователи портала не готовы поддерживать подобную инициативу. «За» предложенное решение отдано 100 голосов, «против» – 213. Голосование продлится до 12 января 2024 года.

Автоновости,ГИБДД,
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