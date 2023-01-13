В Запорожской области решили ввести автомобильные пропуска

Председатель комитета безопасности администрации Запорожской области Алексей Савин заявил, что для передвижения по территории региона вводятся автомобильные пропуска.
«Автомобильные пропуска нужны для передвижения по всей территории области, в том числе и между городами», — цитирует Савина РИА Новости.
Отмечается, что получение пропусков ограничено до 1 марта.
«В первую очередь их получают юридические лица и предприниматели», — говорится в сообщении.
Целью введения пропусков является предотвращение передвижения незарегистрированных транспортных средств.
Ранее сообщалось, что российские пограничники за 2022 год задержали более 400 украинских националистов и военных преступников.