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15 минут назад

В Запорожской области вводятся автомобильные пропуска

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Председатель комитета безопасности администрации Запорожской области Алексей Савин заявил, что для передвижения по территории региона вводятся автомобильные пропуска.

В Запорожской области решили ввести автомобильные пропуска
Фото: ТАССТАСС

«Автомобильные пропуска нужны для передвижения по всей территории области, в том числе и между городами», — цитирует Савина РИА Новости.

Отмечается, что получение пропусков ограничено до 1 марта.

«В первую очередь их получают юридические лица и предприниматели», — говорится в сообщении.

Целью введения пропусков является предотвращение передвижения незарегистрированных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что российские пограничники за 2022 год задержали более 400 украинских националистов и военных преступников.

Автоновости,Алексей Савин,
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